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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem bölgesi Hatay'da: Türkiye'mizin acısını paylaşıyoruz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, deprem bölgelerinden Hatay’da ziyaretlerde bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Tatar, burada basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin acısını paylaştığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, deprem bölgesi Hatay'da: Türkiye'mizin acısını paylaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi’ni, enkaz bölgelerinde çalışmalar yürüten Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ekibini ve çadır kenti ziyaret etti. Tatar’a ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay ziyareti kapsamında ilk olarak Afet Koordinasyon Merkezi’ne gitti. Tatar, burada bir de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı Tatar’a depremin bölgede yarattığı hasar ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi, AFAD Başkan Yardımcısı Enver Bozkurt ise konuyla ilgili sunum yaptı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARALARINI EN KISA ZAMANDA SARMAYA MUKTEDİR BİR DEVLETTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada basına yaptığı açıklamada, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti, “Tüm milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye’mizin acısını paylaşıyoruz” diyen Tatar, ortaya çıkan olağanüstü şartlarda yaraların sarılması için nasıl çalışıldığını yerinde gördüklerini kaydetti.

Dün Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne katıldığını anımsatan Tatar, Teşkilat’taki tüm devletlerin Türkiye’ye yardım için üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve yapmaya da hazır olduğunu aktardı.

1974 yılı sonrasında Hatay’da KKTC’ye göç etmiş birçok kişi olduğunu ve bu kişilerin de depremde yakınlarını kaybettiklerini hatırlatan Tatar, yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diledi.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan kafilenin bir kısmının da Adıyaman’da kaldıkları otelin yıkılmasıyla hayatını kaybettiğini söyleyen Tatar, “Acımız büyük” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu da ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti yaralarını en kısa zamanda sarmaya muktedir bir devlettir” ifadesini kullandı.

TATAR, GKK EKİBİNİ VE ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ

Ardından Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekibini Küçük Sanayi Bölgesinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, GKK heyeti başkanı ve ekibine bölgedeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti, gösterilen çabadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay’da son olarak çadır kente giden Cumhurbaşkanı Tatar, burada depremzedelerle sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay temaslarını tamamlamasının ardından Tatar ve beraberindeki heyet, “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleştirme alanında incelemelerde bulunmak ve depremzedelere taziye ziyaretinde bulunmak üzere İskenderun’a hareket etti.

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