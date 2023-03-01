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SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Cumhurbaşkanı Tatar deprem bölgesine gitmek üzere adadan ayrıldı

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Tatar, Ercan Havalimanı’ndan hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Tatar deprem bölgesine gitmek üzere adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üç ile taziye ziyaretinde bulunmak üzere saat 11.00’de KKTC’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar günübirlik ziyareti kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’da temaslarda bulunacak.

Tatar, Ercan Havalimanı’ndan hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

Tatar, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya giderek deprem bölgelerinde yaşanan felaketle nedeniyle taziye ziyaretinde bulunacağını; belediye başkanı, vali ve süreci yönetenlerle değerlendirme toplantısı yapacağını ve bölge halklarına şahsı ve KKTC halkı adına geçmiş olsun dileklerini ileteceğini söyledi.

Önce Gaziantep’te bir çadır kente gideceğini ardından Belediye Başkanı Fatma Şahin’le görüşeceğini kaydeden Tatar, daha sonra da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde kurulan çadır kenti ziyaret edeceğini bildirdi. Tatar, hastaneyi ziyaret edip yaralılara acil şifalar dileyeceğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, akşam saatlerinde gideceği Adana’da da hastaneyi ziyaret edeceğini belirterek vali ve diğer yetkililerle görüştükten sonra akşam saatlerinde yurda döneceğini bildirdi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimğusa TMK kız ve erkek voleybol takımının acısını hep hissedeceklerini, onları hiç unutmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Enkaz altında kalan yavrularımızın hakkını aramak, davayı takip etmek, adaletin yerine getirilmesi için elden ne gelirse yapacağız” dedi.

Bugün deprem felaketinin üzerinde 24 gün geçtiğine işaret ederek en üst düzeyde duyarlılık gösteren KKTC halkına, Sivil Savunma, GKK ve diğer arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, et ve tırnak gibi oldukları Türkiye’nin acısının kendilerinin de acısı olduğunu vurguladı.

Böyle bir dönemde depremin tüm olumsuzluklarının KKTC’de de yaşandığına işaret eden Tatar, “Yavrularımız dahil 49 insanımızla birlikte depremde hayatını kaybeden on binlerce insana rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, deprem bölgesindeki üç ile, oradaki insanlarla buluşmak kucaklaşmak geçmiş olsun dileklerini iletmek, taziyede bulunmak, acıyı yerinde görüp KKTC’nin bu acıyı paylaştığını ifade etmek amacıyla gideceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havaalanı’ndan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, GKK Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Gaziantep’te afet bölgesine giderek, halka taziye ziyaretinde bulunacak olan Tatar, daha sonra Kahramanmaraş’a geçerek, Karacasu Konteyner Kent ile Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ndeki Çadır Kenti ziyaret edecek.

Adana bölgesinde de taziye ziyaretinde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’a temaslarında, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de eşlik edecek.

Tatar’ın temaslarını tamamlamasının ardından bu gece yurda dönmesi bekleniyor.

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