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Cumhurbaşkanı Tatar, Devlet Daireleri Arası 11. Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılışına katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 11. Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Devlet Daireleri Arası 11. Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası 11. Halı Saha Futbol Turnuvası’nın açılışına katıldı.

Turnuva açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporun kardeşlik, dayanışma olduğunu ve her zaman hayatlarımızda olduğunu belirterek, turnuvada emeği geçenleri kutladı.

Pandemi koşullarına rağmen alınan tedbirlerle yapılacak olan turnuvanın devamlılığının önemine işaret eden Tatar, erken yaşta vefat eden ve anısına 8 yıldır turnuva düzenlenen spor sever Hasan Ramadan Cemil’i andı.

Sporun ve geniş katılımlı spor organizasyonlarının ilgi görmesinin önemine vurgu yapan Tatar, turnuvanın başlama vuruşu da yaparak turnuvayı başlattı.

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