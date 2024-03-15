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Cumhurbaşkanı Tatar: Devlet, tüm gücüyle yanlış yapanların karşısında...

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"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversitelerin deneyimine vurgu yaparak, YÖK ve YÖDAK tarafından denetlenen üniversitelerdeki olayları yakından takip ettiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar: Devlet, tüm gücüyle yanlış yapanların karşısında...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son gelişmelerle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı değerlendirmede, "Sahte diploma krizi polisin denetimindedir. YÖDAK'ın güçlendirilerek daha sağlam ve daha güçlü denetim yapması için hükümetle birlikte adımlar atmaya başladık" ifadelerini kullandı. 

 

Ülkede hiç kimsenin, böylesine değerli bir sektörü baltalamasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Tatar, devlet olarak, polis teşkilatının attığı adımlara destek verileceğinin de altını çizdi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"YÖDAK bünyesinde atılacak yeni adımlarla diploma denetimleri eksiksiz yapılmaya devam edilecektir. 

Konunun yakından takipçisiyiz. Yıllar önce 100 bin öğrenci hedefiyle yola çıkan ve bu hedefe ulaşan yükseköğrenim sistemimizin çökmesine izin vermeyeceğiz. Nitelikli kurumlarımıza destek verirken, bu alanı sadece para kazanmak ve sahtecilikle ülkeye zarar vermek isteyenlere karşı duracağız."

 

KKTC'nin, devlet olarak hızlı adımlar atmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bazı zafiyetler yaşanmış olabileceğini ancak bunun genele mal edilemeyeceğini söyledi.

-"Kurumlarına sahip çıkarak yollarına devam etsinler"

Üniversitelerin yöneticilerine de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kurumlarına sahip çıkarak yollarına devam etsinler" dedi.

 

"Devlet, tüm gücüyle yanlış yapanların karşısında, işini doğru yapanların yanındadır" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Vakit kaybetmeden, KKTC'ye öğrenci gönderen ülkelerin dış temsilcilikleri ile de temasa geçerek, yapılan mücadeleyi doğru anlatmak hepimizin görevidir. Bu konuda da hem hükümetimiz hem de anavatan Türkiye ile yakın çalışarak oluşturulmaya çalışılan yanlış algıya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

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