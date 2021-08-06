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Cumhurbaşkanı Tatar Din İşleri Başkanı Ünsal’ı Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar Din İşleri Başkanı Ünsal’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar Din İşleri Başkanı Ünsal’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanlığı görevine atanan Ahmet Ünsal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ünsal, kabulde yaptığı konuşmada, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kendi koşullarında, İslam dininin geleneklerin sürdürülmesi ve yeni imkanlarla geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının ibadet özgürlüğüne saygı duyan demokratik bir halk olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının İslam dini geleneklerini benimsediğini ve dinine bağlı olduğunu, İngiliz İdaresi döneminde de Türk lisesinin adının Türk İslam Lisesi olduğunu anlattı.

Tatar, ibadet özgürlüğü altında, dine bağlılığın devamı için düzenlemeler yapılmasının, bu çerçevede Din İşleri Başkanlığı önderliğinde Türkiye ile istişarelerin  önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni görevinde Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a başarılar diledi.

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