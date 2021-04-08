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Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Eski Bakanları ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayrıresmi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında dün, Dışişleri eski Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit, Taner Etkin ve Turgay Avcı ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Eski Bakanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayrıresmi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında dün, Dışişleri eski Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit, Taner Etkin ve Turgay Avcı ile bir araya geldi.


Toplantıda, Cenevre öncesi değerlendirmelerde bulunuldu ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişi yapıldı.


Görüşmede müzakere heyeti de hazır bulundu.


Cumhurbaşkanı Tatar'ın Dışişleri eski bakanları ile Cenevre öncesi hazırlık toplantıları devam edecek.  

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