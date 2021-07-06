  • BIST 1.395,840
  • Altın 504,56
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2200
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da Kıbrıs Gazileriyle Buluştu

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır’da düzenlenen ” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Gazileri ile Buluşması ” etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır’da Kıbrıs Gazileriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyarbakır’da düzenlenen ” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs Gazileri ile Buluşması ” etkinliğine katıldı.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) merkezinde düzenlenen ve yüzlerce Kıbrıs gazisi ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Tatar, 1571 yılından beri Kıbrıs ‘ta Türk halkının varlığı için mücadele verildiğini söyleyerek, 20 Temmuz 1974 tarihinin bu mücadeledeki en önemli gün olduğunu kaydetti.

Bu yıl 20 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir heyetle Kıbrıs’ta olacağını anımsatan Tatar, ” 20 Temmuz ve Kurban Bayramı’nda birlikte, ulusal çıkarlarımızın savunulmasında sürdürdüğümüz doğru politikaları da kutlayacağız ” dedi.

Kıbrıs gazilerine seslenen Tatar, şunları kaydetti:

“KIBRIS’TA YENİ BİR SİYASET YÜRÜTÜYORUZ”

“Değerli gazi kardeşlerim; sizleri unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizi de gazilerimizi de asla unutmayacağız. Kıbrıs’ta sizler sayesinde bir devlet oldu.

Benim cumhurbaşkanı seçilmemle, Türkiye’nin de desteği ile Kıbrıs’ta yeni bir siyaset yürütüyoruz. Eğer Kıbrıs’ta çözüm olacaksa ancak egemen eşit iki devlet temelinde olur. Federasyon oyunu ile Türkiye adadan çıkarılmak isteniyor. Buna asla müsaade etmeyiz.”

“Türkiye’yi çok seviyorum” diyen Tatar, Doğu Akdeniz’deki hakları için Türkiye ile birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini anlattı.

Konuşmasının ardından Tatar’ a Kıbrıs gazileri tarafından plaket, Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Beşikçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Alaattin Parlak tarafından hediyeler takdim edildi.

 

Etkinlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı da bir konuşma yaptı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gemikonağı’nda Kanunsuz Uyuşturucu ve Kanunsuz Silah Tasarrufu… 1 Kişi Tutuklandı06 Temmuz 2021 Salı 15:36
  • Bu Memleket Bizim Platformu Polis Genel Müdürlüğü’ne Siyah Çelenk Bıraktı06 Temmuz 2021 Salı 15:11
  • Bertan Zaroğlu YDP’den İstifa Etti…06 Temmuz 2021 Salı 15:07
  • TUTDER’in Çöp Torbalarıyla İlgili Ara Emri Başvurusuna YİM’den Onay06 Temmuz 2021 Salı 15:01
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Duyuru06 Temmuz 2021 Salı 14:26
  • Tatar: "Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC"06 Temmuz 2021 Salı 14:16
  • Arıklı istifalar için hayırlı olsun dedi06 Temmuz 2021 Salı 13:52
  • PGM'ye Siyah çelenk! 25 Yıl geçti Adalı'nın katilleri daha bulunamadı!06 Temmuz 2021 Salı 13:28
  • 2011 kişi istifa etti YDP Bölündü, Millet Partisi doğdu!06 Temmuz 2021 Salı 13:17
  • Arıklı: Tüp gaza zam yok!06 Temmuz 2021 Salı 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti