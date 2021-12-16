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Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi organizatörlerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi organizatörleri Nadir Serin, Ayşe Uğurlu ve Semavi Aşık’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi organizatörlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi organizatörleri Nadir Serin, Ayşe Uğurlu ve Semavi Aşık’ı kabul etti:


Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, rallinin bir kültür ve spor olduğunu, yıllardan beri bu tür organizasyonların sürdüğünü dile getirerek tanıtım açısından KKTC için önemli çalışmalar olduğunu söyledi. 


Farklı ülkelerden gelip bu spora gönül vermiş insanların bizim doğal güzelliklerimizin içerisinde arabalarını kullanmalarının, bizim için sevindirici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; uluslararası boyutta düzenlenen yarışmaların başarıyla organize edildiğini belirtti.


“RALLİ SPORU HER GEÇEN GÜN DAHA DA BENİMSENİYOR”


Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her geçen gün ralli sporunun benimsendiğini dile getirerek bunun, ülkemiz adına da fevkalade önemli olduğuna dikkat çekti. 


KKTC’nin birçok haksızlıkla karşı karşıya kaldığını ve engellemelere rağmen bunların aşıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu tür spor dallarında da farklı ülkelerden katılımcıların buraya gelmesi ve kültürel faaliyetleri bizimle birlikte yapabilmesi, ülkemiz adına bir tanıtım ve engellerin aşılmasında dünyaya verilen bir mesajdır. Bu tür organizasyonları bizimle paylaştığınız için size teşekkürlerimi sunuyor başarılar diliyorum” dedi.


Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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