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Cumhurbaşkanı Tatar DP Ve YDP Başkanlarını Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü görüşmeler kapsamında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar DP Ve YDP Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü görüşmeler kapsamında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini vermeden önce DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüştü. 

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede, hükümeti kurma çalışmaları ile ilgili görüşlerini aktardıklarını ifade etti. 

Ataoğlu, hızlı bir şekilde görevi vereceği milletvekilinin hükümeti kurmasını temenni ettiklerini ifade ederek, "Hükümet modeli ne isterse olsun halkımız ve ülkemiz adına desteğimiz tam olacak. Umarım hızlı bir şekilde hükümet kurulur, insanımız ve ülke için hayırlı olur" dedi. 

Fikri Ataoğlu'na, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer eşlik etti. 

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, görüşme sonrası, Cumhurbaşkanı’na hükümetin kurulması ile ilgili görüşlerini sunduklarını söyledi. 

Arıklı, bu görevlendirmenin, ülkedeki hükümet boşluğunun doldurulması için son deneme olacağını ifade ederek, ülkeyi seçime götürecek, bu süreçte muhalefetin de desteğini alabilecek, işbirliği yapabilecek bir hükümetin önemine işaret etti. 

Milli mutabakat hükümetine önem verdiklerini ifade eden Arıklı, YDP'nin hassasiyetlerini anlattıklarını söyledi ve bunlar göz önünde bulundurulursa kurulacak hükümete destek vereceklerini kaydetti. 

Erhan Arıklı'ya YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu eşlik etti. 

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