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Cumhurbaşkanı Tatar Dr. Fazıl Küçük Müzesini Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Müzesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar Dr. Fazıl Küçük Müzesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük Müzesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatarı, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük’ün 37’inci ölüm yıldönümünde Müzeyi gezerken yaptığı konuşmada, dedesi  Cemal Müftüzade’nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün müsteşarlığını yaptığını anımsattı.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü’nün Türkiyesiz var olmayacağına, Kıbrıs’ta Türk askerinin olması gerektiğine inanan bir mücadele adamı olduğunu belirten Tatar, Dr. Küçük’ün “azim, inanç ve cesareti” olan bir lider olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum tedhiş örgütü EOKA’nın yanında İngiliz Sömürge Yönetiminin baskısı karşısında Dr. Fazıl Küçük’ün cesareti ile ortaya çıktığını belirten Tatar, verilen mücadele ile Kıbrıs Türkünün baskıdan kurtulduğunu, KKTC’yi kurduğunu, bugün ise gelinen aşamada Kıbrıs Türkünün iki devletli çözümü haykırabildiğini ifade etti.

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