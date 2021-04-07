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Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük Anıtı’nı Ziyaret Ederek Açıklama Yaptı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük Anıtı’nı ziyaret ederek, anıt önünde basın açıklaması yaptı; Dr. Küçük’e hakaret edilmesiyle ilgili Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli yasal girişimlerin yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Küçük Anıtı’nı Ziyaret Ederek Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Küçük Anıtı’nı ziyaret ederek, anıt önünde basın açıklaması yaptı; Dr. Küçük’e hakaret edilmesiyle ilgili Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli yasal girişimlerin yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından oluşan kalabalık bir grubun da eşlik ettiği Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi Lideri Dr. Küçük’e sosyal medya üzerinden hakaret edilmesini bir kez daha şiddetle kınadı. Bu olayı manşete çekerek Türkiye ile KKTC arasına nifak sokmaya çalışanlar olduğunu kaydeden Tatar, bununla gereksiz bir gündem yaratıldığını ifade etti, eleştirilerde bulundu ve “Hadleri buna yetişmeyecektir” dedi.

Dün konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptığını ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı makamına çağırarak gerekli yasal girişimlerde bulunması talimatı verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekenin yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Dr. Küçük önderliğinde verdiği var oluş mücadelesini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, halkın örgütlenerek ulusal mücadelede direniş göstermesi ve bugünlere gelmesinin Dr. Küçük’ün liderliğiyle olduğunu ifade etti.

Gelinen noktada Kıbrıs Türk halkının Cenevre görüşmeleri öncesinde tüm dünyaya artık Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki ayrı bağımsız devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini duyurduğunu belirten Tatar, “Bütün bunları başaran bir halkın Cumhurbaşkanı olarak bizim geçmişimize, bizim tarihimize, bizim ulusal liderimize böyle bir hakaretin asla kabul edilemeyeceğini bütün dünyayla paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Tatar ve beraberindeki kalabalık Dr. Küçük Anıtı’nın ardından Dr. Küçük Müzesi’ni de ziyaret etti.

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