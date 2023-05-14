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Cumhurbaşkanı Tatar, Eczacılar Birliği etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mayıs Eczacılar Günü için Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin düzenlediği etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Eczacılar Birliği etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede 400’den fazla eczacı ve 350 eczanenin bulunduğuna işaret ederek, sektörün büyük olduğunu ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Eczacıların ve ecza depolarının ülkeye en iyi şekilde hizmet verebilmesi için önemli çalışmaların yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi süreci ve dünya tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı ilaç bulma sorunu konusunda Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ın da çabalarıyla ilaç sıkıntısını çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni ilaçların takibinin yapılması konusunda eczacılara düşen sorumluluğa değinen Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle genç neslin heyecanıyla konunun izlendiğini ve genç eczacıların ülkenin farklı yerlerinde kaliteli hizmetler verdiklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm eczane sahiplerini, ecza depolarını ve eczacıları tebrik ettiği konuşmasında, pandemi süreci, ekonomik sıkıntı ve deprem felaketinin sonuçlarının eczacılara da etki yaptığını dile getirdi, eczacıların en iyi şekilde halka hizmet vermeye devam ettiğini söyledi ve 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü kutladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’de, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eczacılara verdiği destek ve emeğe teşekkür ederek Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçmesiyle kurumsallaşmış bir meslek yasasına sahip olunduğunu söyledi.

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