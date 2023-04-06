Cumhurbaşkanı Tatar: Egemenlik bizim yegâne güvencemizdir

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Genç İş Adamları Derneği’nin 1989’dan beri faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu süre içerisinde KKTC’de de büyük gelişmeler olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın istikrar, güvenlik, adalet, sağlık ve eğitim olduğunu ifade ederek, 60 yıldır Kıbrıs’ta iki devletin varlığını sürdürdüğünü dile getirdi. Tatar sözlerine şöyle devam etti;

“KKTC olarak hakkımızı savunuyoruz. Kıbrıs’taki varlığımızın geleceği ve bu coğrafyadaki sürece baktığımızda; Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör ülke olarak hem kendi güvenliği hem de soydaşlarının güvenliği bakımından istikrarın daha da pekişmesi için bir antlaşmaya ihtiyacımız vardır. Bir antlaşmanın olabilmesi için öncelikle bizim egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir.

Egemen eşitliğimiz kabul görmezse bizim Rum tarafıyla Kıbrıs’ta bir antlaşmaya ulaşmamız mümkün değildir. Egemenlik demek, varlık meselesi demektir. Egemen olmayan halklar yok olmaya ve tarih sahnesinden silinmeye mahkûmdur. Egemenlik bizim yegâne güvencemizdir. Bu konuda, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle çok ısrarcıyım. Bunun doğru olduğuna inanmaktayım. Bir antlaşma olursa elbette herkes için daha iyi olur. Kıbrıs adasının konumuna bakıldığında, doğal kaynaklardan tutun; turizm, yükseköğretim ve su projesi ile tarım faaliyetlerinde görülen artış, bütün bu sektörleri besleyen ve onlara hizmet eden yan sektörler…

Siz genç iş insanları olarak ticaretin içindesiniz. Sizin başarınız için istikrar ve bu devletin varlığı oldukça önemlidir. O istikrar ve güven duygusu olmazsa yapılan yatırımın da anlamı kalmaz.”

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin varlığına ve güvencesine herkesin ihtiyacı olduğunu belirterek ülkede Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının ve garantörlüğünün önemine vurgu yaptı.

Adanın güvenli olduğunu ve güvenli bir ortamda yatırımların zaman içerisinde arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de 1974’ten bu yana birçok gelişme yaşandığını, 1983’ten sonra arttığını ve Annan Planı’ndan sonra daha da yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bütün bu gelişmelerde iş birliği protokollerinin büyük katkısının olduğunu ifade ederek projelerin hayat bulmasıyla farklı özel teşebbüslerin buna güvenerek yaptığı yatırımların milli hasılayı ve üretim potansiyelini artırdığını, katma değerin de artmasıyla istihdam imkânı yaratıldığını sözlerine ifade etti

İstihdamın, insanların güvenlik ve huzur içerisinde yaşamasının bir ifadesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Genç iş insanları olarak sizi kutluyorum. Bu mücadeleyi devam ettirebilmeniz, KKTC’ye olan inancınızla buradaki verimliliği artırabilmeniz, vatanseverliğinizi göstermektedir” diyerek kendisine yapılan ziyaretten dolayı GİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Genç İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Gavani de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a derneğin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek kabulden dolayı teşekkürlerini sundu.