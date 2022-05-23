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Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimci Hasan Yükselen için başsağlığı mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimci Hasan Yükselen için başsağlığı mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, eğitimci Hasan Yükselen için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün hayatını kaybeden ülkemizin tanınmış eğitimcilerinden Hasan Yükselen’in vefatıyla nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

‘Ömrünü uzun yıllar eğitim camiasına adamış olan binlerce öğrenci yetiştiren Hasan Yükselen’ in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerinin başsağlığı dilerim.’

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