Cumhurbaşkanı Tatar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs Türk Tarafı, Kıbrıs’ta özgür şekilde müzakere edilebilecek ve karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir anlaşma adına 5+BM gayri resmî toplantısına iyi niyet ve yaratıcı tutumla katılacaktır.“

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’ne katıldı.

Burada gerçekleştirdiği konuşmada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 14’üncü zirvesine hitap etmenin kendisi için ayrı bir onur olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının tüm içten selamlarını sizlere sunabilmek için bu önemli fırsatı değerlendirmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, tüm dünyanın hala Covid-19 salgını ile mücadele ettiği bu zor dönemde, çevrim içi olarak da olsa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) üyelerini bir araya getiren bu önemli zirveye ev sahipliği yapması nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, EİT yetkililerine de bu başarılı organizasyon için teşekkür etti.

“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı önemli bir bölgesel aktör”

Covid-19 pandemisinin, ülkelerin sağlık sistemlerini sadece olumsuz olarak etkilemekle bırakmayıp ayrıca sosyo-ekonomik yapılarda da ciddi zararlara neden olan küresel bir kriz olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, dayanışma yoluyla bu zor dönemin aşabileceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) bu bağlamda önemli bölgesel aktör olarak ciddi bir rol oynayacağına inanç belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Hükümeti’nin ve Kıbrıs Türk halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi, dış siyaset ve sağlık altyapısına kadar hayatın her alanında verdiği tam destek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mevcut tüm kaynakları bu yönde seferber ettiği için teşekkürlerini iletti.

“KKTC turizm sektöründe büyük bir tecrübe ve uzmanlığa sahip”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, EİT üye devletleriyle ortak bir tarih ve kültürü paylaştığını ve özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın hedeflerine ve 2025 EİT vizyonuna büyük inanç ve sadakat gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin EİT devletleri arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin, ekonomik bütünleşmelere rehberlik edecek, bizlerin işbirliğini artıracak önemli unsurlar olduğunu kabul ettiğini ve EİT’nin öncelikli iş birliği alanlarından biri olan turizm sektöründe, büyük bir tecrübe ve uzmanlığa sahip olduğunu belirtti.

KKTC’nin sağlık turizminden, turizm sektöründeki personellerin eğitimine kadar birçok alanda fırsatlar sunulabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bahse konu alanlarda ve diğer alanlarda KKTC’nin EİT üye devletleriyle ilişkisini geliştirecek bir yol haritasının geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların başlanmasına hazır olduklarını ifade ederek “KKTC’de yapılan önceki etkinliklere ek olarak, 4. Ekoturizm Uzmanlar Grubu Toplantısı’na ev sahipliği yapma isteğimizi yinelemek istiyorum” şeklinde konuştu.

Gayrı resmi 5+BM toplantısına iyi niyet ve yaratıcı bir tutumla katılacağız

Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak gayrı resmi 5+BM toplantısını anımsatarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in de belirttiği gibi toplantının amacının “taraflar arasında, öngörülebilir bir zaman içerisinde, Kıbrıs sorununda sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümü müzakere edecek ortak bir zemin bulunup bulunmadığının belirlenmesi” olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, özgür şekilde müzakere edilebilecek ve karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir anlaşma adına gayri resmî 5+BM toplantısına iyi niyet ve yaratıcı tutumla katılacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz bir uyum içinde geliştirdiğimiz egemen eşitlik temelinde iki devlet modelini savunulduğunun da altını çizdi.

“Tartışılamaz gerçek adada tam teşekküllü iki devlet olduğudur”

Gayrı resmi 5+BM toplantısına geçmişteki hatalardan ders çıkararak ve 50 yılı aşkın süredir başarısızlıkla sonuçlanan aynı formül üzerinde kendimizi hapsetmeden, açık fikirlilik ve kararlılık ile resmi müzakerelerin başlayabilmesini sağlayacak ortak bir zemin olup olmadığını araştırmaya gideceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemen eşitlik ve iki tarafın uluslararası eşit statüsü temelinde iki taraf arasında iş birliği ilişkisine olanak vermeyi amaçlıyoruz. Tartışılamaz bir gerçektir ki adada tam teşekküllü iki devlet vardır” diye konuştu.

Konuşmasında KKTC’ye uygulanan haksız izolasyonlara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, pek çok defa bu platformda, Kıbrıs Türk halkının her bakımdan günlük yaşamlarını etkileyen haksız izolasyonlara maruz kaldıklarını dile getirdiğini hatırlatarak, bu insanlık dışı izolasyonların pandemiyle her zamankinden daha ciddi bir boyuta geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar kardeş üye ülkelere çağrıda bulunarak izolasyonlara son verilmesi için kararlılık göstermeleri talebini iletti.