  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2558
  • Euro 13.8684
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomist Ve Finans Uzmanlarıyla Toplantı Yaptı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonomist ve finans uzmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomist Ve Finans Uzmanlarıyla Toplantı Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, büyük bir döviz krizi yaşandığını belirterek, “Olaya seyirci değilim” dedi. Hükümete bazı önerilerde bulunacağını dile getiren Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile de sürekli görüştüğünü ve döviz krizi bağlamında nasıl tedbirler alınabileceğinin ele alındığını ifade etti.

“Dışsal bir şok vardır” vurgusu yapan Tatar, bunun yönetilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığına dikkat çekti.

“Bunun çeşitli boyutları vardır. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak olan görüşmeler vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda da sorumluluk içerisinde Cumhurbaşkanı olarak gerekli istişarelerde bulunacağını söyledi.

Basına verilen bilgiye göre, toplantıya; “akademisyen, ekonomist Vedat Yorucu, emekli akademisyen,  ekonomist Özay Mehmet, akademisyen, finans uzmanı Derviş Kırıkkaleli, Halk Bankası Ülke Müdür Yardımcısı Kenan Şahin, ekonomist ve iş insanı Ahmet Ratip, hazine uzmanı, bankacı Emre Değirmencioğlu, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı, Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu ve öğretim üyesi, finans uzmanı Kaan Kutlay” katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ekonomist ve finans uzmanlarıyla toplantı yaptıklarını belirterek, hükümete bazı önerileri olacağını kaydetti.

Büyük bir döviz krizi yaşandığını dile getiren Tatar, 5 seneye yakın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı olarak bazı tavsiyelerde bulunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“Olaya seyirci değilim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile de sürekli görüştüğünü ve döviz krizi bağlamında nasıl tedbirler alınabileceğinin ele alındığını ifade etti.

Bütçe görüşmelerini de izlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, değerlendirmelerin bilinci içerisinde olduğunu söyledi. Bütçe açığının ne durumda olduğunu gayet iyi bildiğini vurgulayan Tatar, dövizin buna nasıl etkisinin olacağının hesabının yapıldığını ve bunu yakından izlediğini belirtti.

“DIŞSAL BİR ŞOK VAR”

Bugün de ülkedeki ekonomistlerle toplantı yaparak, görüşlerini aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dışsal bir şok vardır burada, kur nedeniyle sistemde etki yaratmış bir durum söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Bunun yönetilmesinin sanıldığı kadar kolay olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bir süreci olacağını ancak bazı tedbirlerin alınmasında tavsiyelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

“Bunun çeşitli boyutları vardır. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak olan görüşmeler vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda da sorumluluk içerisinde Cumhurbaşkanı olarak gerekli istişarelerde bulunacağını söyledi.

Bugünkü toplantıda bazı değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunların hükümete iletileceğini kaydetti.

“TOPLANTILAR SÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomiyle ilgili toplantıların farklı isimlerle sürdürüleceğini de ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Sucuoğlu Turkcell Heyetini Kabul Etti26 Kasım 2021 Cuma 20:18
  • 57 yıl sonra gelen buluşma: Kıbrıs gazisi kendisini kurtaran BM askeri ile görüştü26 Kasım 2021 Cuma 19:56
  • Barolar Birliği: “Tutukluluk Koşulları İnsanlık Dışı Muameleye Yol Açıyor”26 Kasım 2021 Cuma 19:53
  • KTMMOB: Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı Hukuksuz26 Kasım 2021 Cuma 19:51
  • Karma oy şampiyonu Çetin Sadeli 'de Vekil adayı26 Kasım 2021 Cuma 19:05
  • Oktay: Kendi kendine yeten bir KKTC için ciddi mesai harcıyoruz26 Kasım 2021 Cuma 19:01
  • KITSAB: ‘’Yurda giriş koşulları ile ilgili yapılacak iyileştirmelerin takipçisi olacağız’’26 Kasım 2021 Cuma 17:11
  • KAR-İŞ: "Salı gününe kadar randevu talebimize cevap verilmezse öğrenci taşımacığı duracak"!26 Kasım 2021 Cuma 17:07
  • KTTB'den basın açıklaması: "Pandemide ne durumdayız?"26 Kasım 2021 Cuma 16:35
  • KTÖS'den Basın Açıklaması!26 Kasım 2021 Cuma 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti