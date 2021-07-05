Cumhurbaşkanı Tatar, Elazığ Temaslarını Engelliler Derneği Ziyaretiyle Tamamladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Engelliler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret ederek, Elazığ temaslarını tamamladı.

Tatar, Türkiye Engelliler Derneği Elazığ Şubesi’nin daveti üzerine dernek binasına giderek, yetkililerle görüştü.

Derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tatar, engelli bireylerin sıkıntılarının aşılması için Devletin elinden geldiği kadar yardımcı olması gerektiğinin altını çizdi. Devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de destek olması gerektiğini kaydeden Tatar, "Bu anlayışın günden güne geliştiğini memnuniyetle izliyorum" dedi.

Bu ziyaret ile Elazığ temaslarını tamamlayan Tatar, önce Malatya'ya ardından ise Diyarbakır' a gidecek ve buralarda da bazı görüşmeler gerçekleştirecek.