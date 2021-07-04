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Cumhurbaşkanı Tatar Elazığ'da Halkın Yoğun İlgisiyle Karşılandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece saat 22.00 sıralarında vardığı Elazığ'da yoğun ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Tatar Elazığ'da Halkın Yoğun İlgisiyle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece saat 22.00 sıralarında vardığı Elazığ'da yoğun ilgi gördü.
Tatar'ı havalimanında Elazığ Valisi Erkaya Kılık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Sadettin Alp Engin, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, milletvekilleri, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa İlhan, Elazığ Muharip Gaziler Derneği ve Kıbrıs gazileri karşıladı.

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Tatar, bugün Elazığ’da TV kanallarıyla röportajlar gerçekleştirdikten sonra ziyaret ve görüşmelerde bulunacak. Daha sonra Kıbrıs’ta Kanlı Noel saldırılarında eşi ve çocukları Rumlar tarafından katledilen Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın ailesinin kabirlerini ziyaret edecek. Kabirlere KKTC’den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak. Tatar ayrıca, Emekli Tuğgeneral İlhan’ın evini de ziyaret edecek.

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YARIN FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE KONFERANS VERECEK
Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Temmuz Pazartesi günü ise Fırat Üniversitesi’nde  “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek.
Katılacağı televizyon programlarının arından Malatya'ya geçecek olan Tatar, Kıbrıs gazileriyle görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Yemeğin ardından Diyarbakır'a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak.
Salı günü İstanbul’a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.

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