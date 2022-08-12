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Cumhurbaşkanı Tatar, emekli komutan Osman Efe’nin cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, emekli komutan Osman Efe’nin cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, emekli komutan Osman Efe’nin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün hayatını kaybeden Türk Mukavemet Teşkilatı’nın bayraktarı, emekli komutan Osman Efe’nin Lefkoşa Kabristanı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Efe’nin vefatıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine, ünlü bir TMT komutanı olarak Küçük Kaymaklı ve Hamitköy direnişlerinde kahramanlıkları vardır. Bir direniş ikonu olarak tarihimizdeki silinmez yerini alan Şehit Hüseyin Ruso’nun, Küçük Kaymaklı savaşındaki silah arkadaşıydı… Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

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