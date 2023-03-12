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Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nin eski komutanlarından emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Güvenlik Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin eski komutanlarından emekli Korgeneral Ali Yalçın'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Görev yaptığı sürelerde ülkemiz için önemli hizmetlerde bulunan Ali Yalçın Paşa'ya Allah'tan rahmet yaslı ailesi, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

 

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