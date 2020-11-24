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Cumhurbaşkanı Tatar Emekli Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Salih Direktör ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar Emekli Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Salih Direktör ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC’yi ileriye taşıyarak, Anavatan Türkiye’yle ilişkileri güçlendirmenin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar; bir çözüm olacaksa, egemen eşitlik temelinde, yan yana iki devlet zemininde olacağını tüm dünyaya anlatmak gerektiğini kaydetti.

“RUM TARAFI HİÇBİR ZAMAN İYİ NİYETLE YAKLAŞMADI”

50 yıl görüşülen federasyon tezinden hiçbir netice elde edilemediğini belirten Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Rum tarafının gerek yetki gerekse zenginliklerin paylaşımına, adil ve sürdürülebilir bir çözüme hiçbir zaman iyi niyetle yaklaşmadığını ifade etti.

Rum Yönetimi Eski Dışişleri Bakanlarından Rolandis’in, “bugüne kadarki tüm önerilerin Rum tarafınca reddedildiğini” itiraf ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, artık yeni bir sayfa açılarak Kıbrıs Türk tarafının geleceğe daha umutlu bakabilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin bir halk olarak kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşamasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, BM’nin tüm insan hakları sözleşmelerinde halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olduğuna vurgu yaptığını kaydederek, Kıbrıslı Türklerin de bu hakkını kullanarak kendi cumhuriyetini kurduğunu belirtti.

“TÜM DÜNYANIN SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİR”

KKTC’nin gün geçtikçe geliştiğini dile getiren Tatar, dönemsel yaşanan bazı sıkıntılar olsa da Kıbrıslı Türklerin kendi geleceğini belirleme hakkı olduğunu ve tüm dünyanın buna saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin asla Rum’a yama olmayacağına vurgu yaptı. Daha güzel günlere kavuşulması için Cumhurbaşkanı olarak elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Mücahitler Derneği’ne KKTC’nin bu günlere gelmesinde ortaya koydukları mücadele ve emek nedeniyle minnet duygularını iletti.

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