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Cumhurbaşkanı Tatar, Erbakan’ı Andı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Erbakan’ı Andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Erbakan’ı Andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk mühendis, akademisyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı andı. 
 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.
 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:
“Milli görüş davasının kurucu lideri, kıymetli ilim, siyaset ve dava insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, ahirete irtihalinin 11. yılında rahmet ve dua ile yad ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet ve makamı âlî olsun.”

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