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Cumhurbaşkanı Tatar Erdoğan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar Erdoğan ile görüştü

Bursa İznik’te düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreni sonrası yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. 

Baş başa gerçekleştirilen görüşmeye, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. 

Oyunların yapıldığı alanda kurulan Cumhurbaşkanlığı çadırında yer alan görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan’ın yanısıra konuk Devlet Başkanları ile de görüşme fırsatı buldu. 


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmeyi TAK muhabirine değerlendirdi. Tatar, Erdoğan’ın yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve oyunlara katılan devletlerin yetkilileriyle görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, Türk devletleriyle ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 

Tatar, KKTC’nin, dost ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için fikirlerini Erdoğan ile paylaştığını, Erdoğan’ın ekibine da bazı talimatlar verdiğini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmasından ve daha sonra Milli güvenlik kurulunda alınan karardan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Bursa’da temaslarda bulunacak ve akşam saatlerinde ülkeye dönecek. 

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