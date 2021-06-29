Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ,Türkiye’de Anadolu Efes forması altında başarılı bir sezon geçiren, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Euroleague şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi’yi kutlayarak başarılarının devamını diledi.
#anadoluefessampiyon takımı ile Turkiye ve #Euro League şampiyonluğu yaşayan Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi' yi kabul ettim.— Ersin Tatar (@ersinrtatar) June 28, 2021
Kendisini tebrik ederek, başarılarının devamını diledim. pic.twitter.com/H1B8E1Mu30
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