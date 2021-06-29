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Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar,  Gazi’yi kutlayarak başarılarının devamını diledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ,Türkiye’de Anadolu Efes forması altında başarılı bir sezon geçiren, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Euroleague şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar,  Gazi’yi kutlayarak başarılarının devamını diledi. 

 

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