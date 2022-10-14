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Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Harid Fedai’yi anma törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Harid Fedai’yi anma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Harid Fedai’yi anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatının değerli araştırmacı, yazar ve şairi Harid Fedai’nin vefatının beşinci yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, törendeki konuşmasında Harid Fedai’nin, Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Harid Fedai’ye Allah’tan rahmet dileyerek yaptığı katkıların unutulmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Harid Fedai’nin, edebiyata ve yazım sanatına dair ortaya çıkardığı eserlerin hâlâ yaşadığını belirterek yaptığı çalışmalarla ülke kültürüne hizmette bulunmuş bir kişi olduğunu vurguladı.

Anma töreninin düzenlenmesinde başta eşi Sibel Tatar olmak üzere, Harid Fedai’nin ailesine ve emek veren herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu topraklarda varlığımızı sürdürürken geleneklerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere taşımak, kalıcı hale getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Harid Fedai’yi tanımak, benim için bir gururdur” dedi.

 
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