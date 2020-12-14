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Cumhurbaşkanı Tatar, Eski Başkanı Olduğu YAK Heyetini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Vehid başkanlığındaki Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Eski Başkanı Olduğu YAK Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ali Vehid başkanlığındaki Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Tatar, 1974’ten bu yana 46 yıl geçtiğini ve Kıbrıslı Türklerin hâlâ spor ambargolarına maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar YAK heyetini kabulündeki konuşmasında, çeşitli spor dallarında dünya çapında ve ulusal çapta yetenekli sporcuların olduğunu belirterek, insan hakları bakımından kabul edilemeyecek bir haksızlıkla spor ambargolarına maruz kalındığını, yabancı misyonlarla temaslarında konuyu sürekli değerlendirdiğini anlattı.

Tatar, Başbakanlık döneminde spor altyapısı için yoğun çalışmalarda bulunduğunu hatırlattı.

Pandemi nedeniyle spor karşılaşmalarının kesintiye uğradığını hatırlatan Tatar, Kıbrıs Türk futbolunun 1930’lu yıllara dayandığını ve çok önemli kulüplerin bulunduğunu belirtti.

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün de en köklü spor kulüplerinden biri olduğunu ve altyapısı ve taraftarı ile Kıbrıs Türk futbolu için yıllardır önemli mücadeleler verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle son yıllarda genç yaştaki sporcuların yetişmesinde önemli altyapı çalışmaları yaptığına değindi.

KULÜBÜN ESKİ BAŞKANI…

Tatar, Yenicami Ağdelen Kulübü eski başkanı olarak tüm spor kulübü camiasına başarılar dilerken, kulübe emeği geçen ama hayatta olmayanları da rahmetle andı. 

YAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vehid ise kulüp olarak sponsorluğun artırılması ve altyapı çalışmalarıyla tesislerin yapılmasını içeren 4 maddelik bir yazılı açıklama metnini Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu. 

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