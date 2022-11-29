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Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği Başkan Ve Asbaşkanını Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği Başkan Ve Asbaşkanını Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği Başkan Ve Asbaşkanını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü dolayısıyla Etkileşimli Drama Derneği Başkanı, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Okulu Sorumlusu Esma İneci ile derneğin asbaşkanı ve Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşen Tomgüsehan Gönenç’i kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de dramanın, yıllardan beri tiyatro anlamında farklı etkinliklerde sanatçılarımız tarafından ifade edilmesiyle çok rağbet gören bir sanat dalı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunu yapabilmek için yetenekli kişilere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, dramanın okullarda eğitimin bir parçası olması gerektiğini belirterek bu sanatı yapanların kariyerinde de önemli bir adım oluşturacağını ifade etti. Bunları başarmanın, kendini ifade edebilme noktasında kişiye güç katacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar drama eğitiminin alınmasının da kişisel gelişime katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Önemli olanın, KKTC’nin eğitim sisteminde bu gibi konuların yer bulması olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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