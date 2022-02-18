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Cumhurbaşkanı Tatar “Evlilik Ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nın Açılışını Yaptı

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Cumhurbaşkanı Tatar “Evlilik Ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nın Açılışını Yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar “Evlilik Ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nın Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  1001 Airport Fuar Alanı’nda yer alan “Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”nın açılışını yaptı.

Tatar, açılışta yaptığı konuşmada,  organizator Unifex Fuarcılık Direktörü Ümit Erhan'ın her zaman mücadele eden, cesaretle ilham kaynağı ve örnek bir iş insanı olduğunu ifade etti.

Yakın zamanda pandemi öncesi günlere dönüleceğine inandığını ifade eden Tatar, çok önemli bir yatırım olan 1001 Airport'un da pandemiden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Pek çok yatırımcının Kuzey Kıbrıs’a yatırımlarının devam edeceğine inandığını kaydeden Tatar,  dövizdeki hareketlenme, petrol fiyatlarındaki artış ve navlun fiyatlarının yükselmesinin tüm dünyaya olduğu gibi KKTC ekonomisine de olumsuz yansıdığını kaydetti

Tatar, kurulacak hükümetin ekonominin hareketlenmesi için ciddi çalışmalar yapacağına inandığını belirtti.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcüoğlu, fuarın başarılı olması temennisinde bulundu.

Unifex Fuarcılık Organizasyon Ltd. Direktörü Ümit Erhan da konuşmasında, pandemiden dolayı ara verdikleri fuarı 2 yıl aradan sonra düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. 

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