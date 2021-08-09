  • BIST 1.434,760
  • Altın 485,34
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Cumhurbaşkanı Tatar, Financial Times’a konuştu

» »
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gelecek ay Birleşmiş Milletler'de gerçekleşecek kritik görüşmeler öncesinde İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Tatar, iki devletli bir düzeni tercih ettiklerini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Financial Times’a konuştu

Financial Times muhabiri Ayla Jean Yackley, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kıbrıs sorununun gelecek ay Birleşmiş Milletler’de görüşülmesinden önce konuşan Tatar, 50 yıldır Ada’yı birleştirme çabalarının sonuç vermediğini söyleyerek “gerçeklerle yüzleştiren bir değerlendirme” yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Geçen yıl göreve gelen Tatar, “Dünyanın burada iki farklı devlet olduğunu görmeleri gerekiyor. Bizi karma bir evliliğe itenler başarısız olacaktır. Onlar Yunan ve Hıristiyan. Biz ise başka bir ırkız. Biz Türkçe konuşuyoruz, dinimiz İslam ve anavatanımız Türkiye” ifadesini kullandı.

Eylül ayında New York’taki BM Genel Kurulu’na gidecek ve orada Rum Kesimi’nden Anastasiades ile görüşmesi beklenen Tatar, “Ben kapıları kapadığımızı söylemiyorum. Ben burada iki ülke için adil bir anlaşma temelini görüşmek için bulunuyorum” dedi.

Geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın külliye sözü vermesi ile ilgili de, “Türkiye ile entegrasyonun daha çok olması normal. Çünkü uluslararası topluluktan beklediğimiz dostluğu veya adaleti alamıyoruz. Sadece Türkiye’nin desteğiyle bir gün bizi devlet olarak tanıyabilirler” yorumunu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:57
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (9 Ağustos 2021)09 Ağustos 2021 Pazartesi 08:36
  • Detay Bugün ne manşet attı? 9 Ağustos 202109 Ağustos 2021 Pazartesi 08:19
  • Şans Güzelyurt’a güldü08 Ağustos 2021 Pazar 21:37
  • Dr. Sucuoğlu: "Ölüm dışında adaylıktan çekilmem!"08 Ağustos 2021 Pazar 20:17
  • Trafiğe bir can daha!08 Ağustos 2021 Pazar 19:24
  • 128 pozitif vakaya rastlandı, 130 kişi taburcu edildi08 Ağustos 2021 Pazar 19:14
  • Erhürman: Arıklı, şakayla karışık tehdit savuruyor08 Ağustos 2021 Pazar 16:46
  • Tunçtürk, “Yeniden Yeşerteceğiz”08 Ağustos 2021 Pazar 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti