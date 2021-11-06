Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ’nün 37. Akademik Yılı Açılış Töreni’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 37. Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada orada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek ülkemizin birlik ve beraberlik içinde, dünyada yaşanan kültür çatışmaları ve yapılan hesapsız tüketimlere rağmen; insanımıza sahip çıkmanın, sevmenin, birbirimize destek olmanın gerektiğini ve eğitimin son derece önemli olduğunu belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Fahri Doktor” unvanı da verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanların karakterinin, disiplininin en iyi şekilde kazanılması için bu imkanları değerlendirebilmek, okuyabilmek çok önemlidir. Eğitim önemlidir. Dünyadaki küresel ısınma ve kaynakların hesapsızca tüketilmesinin önüne, eğitimle geçilebilir. İnsanlığın ve gençliğin, dünyaya yeni bir umut ve gelecek sağlayabilmesi için eğitim sürecinin devam etmesi gerekir.

Kıbrıs’ta barış istiyoruz, uzlaşı istiyoruz. Adada iki ayrı devlet vardır. Dünyanın bize yaptığı haksızlıklar vardır. Yıllardan beri bizi birtakım engellere maruz bırakıyorlar. Biz bu ülkedeki barış, huzur ve gelecek nesiller için bir anlaşma istedik, karşı tarafa saygı gösterdik. Onların da bize saygı göstermesi gerekir. Yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet siyasetini devam ettireceğiz. Egemen devlet olduğunuzda kendi varlığınızı koruyabilirsiniz. Biz gelecek için, insanlık için herkesin huzuru için bunu istiyoruz. En iyi şekilde bunu dünyayla paylaşıyoruz. Biz ayrı bir halkız, kendi varlığımızı bu adada sürdüreceğiz. Başarılı kurum ve kuruluşlarımız bu ülkenin geleceği için önemlidir. Ülkede barış, huzur ve refah olabilmesi için kurum ve kuruluşların da başarılı olması gerekir.

Girne Amerikan Üniversitesi de 37 yıldır bunu yapıyor. Bu başarıya imza atanlara teşekkür ediyorum. Biz de eğitim alanında geleceğe yapılan hizmetlerin çalışmalarına her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz. Bu gece bana verilen bu diploma da bu günü hatırlamak içindir. KKTC’nin ve Girne bölgesinin gelişmesine yaptığınız katkılardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim.”