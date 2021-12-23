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Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi’nin davetlisi olarak bugün Ankara’ya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi’nin davetlisi olarak bugün Ankara’ya gidiyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi’nin davetlisi olarak bugün Ankara’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi’nin davetlisi olarak bugün Ankara’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek, Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanları Anma Töreni’ne katılarak konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC saatiyle 15.00’te düzenlenecek anma töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra; ailesi katledilen Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Şehit Kemal Özalper’in oğlu Fevzi Özalper ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da konuşma yapacak.

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