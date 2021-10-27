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Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gitti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gitti.

Tatar, Gaziantep Oğuzeli Havalimanı’nda askeri törenle karşılandı.

Gaziantep Havalimanı’nda Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TC Büyükelçisi Adnan Keçeci, Garnizon Komutanı Hacı Ali Osma ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Tatar’a Gaziantep temaslarında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile Genel Sekreteri Aysun Önel İleri eşlik edecek.

Tatar Gaziantep temasları kapsamında bugün, Gaziantep Valisi Davut Gül ve TC Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile görüşecek.

Ardından Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kendisine tevcih edeceği Fahri Doktora ödül törenine katılacak olan Tatar, üniversitenin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi” konulu bir konferans verecek.

Gaziantep Ticaret Odası Meclisi toplantısında, oda üyelerine hitap edecek olan Tatar, odanın düzenleyeceğini Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci Kuruluş Yıldönümü Balosuna da katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar yarın Kıbrıs Gazileri ile görüşecek. Tatar, Bakırcılar Çarşısı’nda halkla buluşacak ve Gaziantep yerel gazete temsilcileri ile sohbet toplantısı yapacak.

Temaslarını tamamlamasının ardından Tatar yarın adaya dönecek.

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