Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaptığı açıklamada, Covid-19’un varyantlarının devam ettiğine işaret eden Tatar, aşı yaptırmanın önemini vurgadı.

Tüm bilim insanlarının aşı konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, Covid-19’un aşılanma sayesinde yok olacağını ifade etti.

Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören vakaların yüzde 65’inin aşılnmamış, yoğun bakım servisinde tedavi görenlerinin de yüzde 95’inin aaşılanmamış hasralar olduğuna vurgu yapan Tatar, 20-40 yaş arası genç kuşağın hastalığa yakalandığı taktirde kendilerinin hastalığı sempomsuz atlatabileceğini ancak çevresine bulaştırabileceğini ifade etti.

Covid-19’la mücadelenin bir toplumsal mesele haline geldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “kendiniz atlatabilirsiniz ancak aile büyüklerine bulaşacaktır” dedi.

Türkiye ve Avrupa Birligi’nden aşı geldiğini belirten Tatar, “şu anda elimizde çok sayıda aşı var, insanlar rağbet etmeli” ifadelerini kullandı.Eylül ayında okulların yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı, tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Virüsun daha çok eğlence mekanları ve düğünlerde yayıldığını dile getiren Tatar, vatandaşların önlemlere uymaları gerektiğini vurguladı. Son günlerde bulaş sayısında yaşanan artışın kendisini çok üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, tekrar tekrar aşılanmasın önemine vurgu yaptı.Özverili çalışmalarından ekibi tüm sağlık çalışanlarıno kutlayan Tatar, herkesi aşı ve tedbirler konusunda duyarlı olnaya davet etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemiyle mücafelexe en önemli konunun aşılanma olduğunu vurguladı.