  • BIST 2.083,18
  • Altın 816.63832
  • Dolar 14.3463
  • Euro 16.2025
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı.


Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar yemekte yaptığı konuşmada, siyasi yaşamının her anında muhtarlarla her zaman yakın ilişki içerisinde bulunan bir kişi olarak böylesine anlamlı bir gecede olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.


Tatar, “Bu makamlara gelmek kolay değildir. Basamakları yavaş yavaş çıkmak sizi güçlü yapar. Onun için ben güçlüyüm, ben halk sevgisiyle buralara gelmiş bir insanım. Sizi, hem Anavatan Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde temsil etmek suretiyle KKTC’nin bayrağını ve halkın vatan sevgisini temsil etmenin gururu içerisindeyim” dedi.


Muhtarlar arasındaki birlik, beraberlik ve halka verilen hizmetin önemine değinen Tatar, “Demokrasimizin çarklarının içerisinde ilk adım olarak mahallesindeki insanların desteğini alarak muhtar seçilen insanlarımız, demokrasiye katkı; halka büyük bir hizmet ve her zaman ülkesinde emek verebilmek için gece gündüz, yaz kış demeden herkese kapısını açan muhtarlarımızı alkışlıyorum. Devletine faydalı bir şekilde hizmet veren kişiler olarak halkın size güveni tamdır” ifadelerini kullandı.


Tatar, Maliye Bakanı ve Başbakan olduğu dönemlerde yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerle muhtarlara yapılan katkıların başladığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın sağlıklı ve mutlu olması tek dileğimizdir. Geleceğe umutla bakabilmemiz için elimizden gelen her şeyin sorumluluğu içindeyiz. Sizden alacağımız değerli görüşlerinizle siyaset arenasında ülkeyi daha iyi noktaya taşımamız için sizinle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Ülkemize her şeyin hayırlı olmasını temenni eder, bütün muhtarlarımıza da başarılar dilerim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?13 Aralık 2021 Pazartesi 09:46
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!13 Aralık 2021 Pazartesi 09:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 13 Aralık 202113 Aralık 2021 Pazartesi 09:34
  • 200 Yeni Vaka 1 Vefat12 Aralık 2021 Pazar 19:35
  • Esentepe’nin Bazı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak12 Aralık 2021 Pazar 14:56
  • KKTC’ de İlk Kez Trıclıp İşlemi İle Operasyon Yapıldı12 Aralık 2021 Pazar 14:23
  • Kayıp Bozalanlar Çifti Bulundu12 Aralık 2021 Pazar 14:07
  • Cep Telefonu İle Kızların Kalçalarını Fotoğrafladı12 Aralık 2021 Pazar 13:08
  • 44 yaşında Covid-19' dan Yeni Bir Vefat12 Aralık 2021 Pazar 12:46
  • Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonuna Katıldı12 Aralık 2021 Pazar 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti