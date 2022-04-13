Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başarılı bir öğrencinin hem dersini, hem sporunu dengeleyebilmesi, başarısının sırrıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Türk Maarif Koleji müdür, öğretmen ve yıldız erkekler voleybol takımını kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, böylesine başarılı bir takımın ve öğretmenlerinin kendisini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuların başarısını her zaman takdir ettiğini ve bu başarıların kendisini gururlandırdığını ifade etti.

KKTC’yi, çocukların geleceği için güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların, ailelerinin ve öğretmenlerinin eğitimi ile bu noktaya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“Öğretmenler, okullardaki dayanışma duygusuyla gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlıyor. Voleybol branşında elde ettiğiniz Türkiye ikinciliği beni çok mutlu etti. Bu büyük bir başarıdır. Tüm öğretmenlerimizi, antrenörleri ve ailelerini tebrik ederim. Bu başarılar, geleceğe yönelik hazırlıklardır. Ekip ruhu ve anlayışla çalışmalarınıza devam etmenizi, gelecekte de kendi kariyerinizde ve KKTC’ye vereceğiniz hizmetlerde başarılı olmanızı temenni ederim.”

“ESAS OLAN SİZİN KENDİ KENDİNİZE OLAN İNANCINIZ, GÜVENİNİZ VE VERDİĞİNİZ EMEKTİR”

“Gençlerimize ve okullarımıza çok önem vermekteyim. Sporu da çok seviyorum” diyen Tatar, “Esas olan sizin kendi kendinize olan inancınız, güveniniz ve verdiğiniz emektir. Spora ayrılan zaman önemlidir. Başarılı bir öğrencinin hem dersini, hem sporunu dengeleyebilmesi, başarısının sırrıdır.”

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Arşiv ve Araştırma Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve KKTC Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da hazır bulundu.