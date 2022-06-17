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Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa'da Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerinin terhis törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa'da Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerinin terhis törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa'da Sivil Savunma Halk Örgütü mükelleflerinin terhis törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü’nde Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan, görev süresi sona eren Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefleri terhis töreninde yaptığı konuşmada, bunun bir veda töreni olmadığını ve vatan savunmasında ihtiyaç olduğu takdirde yine hizmet vermekten çekinmeyeceklerinden emin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli kadrosuyla yıllar içinde daha da gelişen ve her türlü donanıma sahip olan bir kuruluş olduğunu belirten Tatar, her türlü doğal afete karşı ülkenin ve vatandaşların savunmasında büyük rol oynayan kuruluşun, halka güven veren bir yapıya ulaştığını belirtti. Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın bütün personeline teşekkür ederek, yaş haddinden dolayı görev süresi bitenlere plaket takdiminde bulundu.

 

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