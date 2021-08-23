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Cumhurbaşkanı Tatar: Gelecek Adına Umut Verici

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Cumhurbaşkanı Tatar: Gelecek Adına Umut Verici
Cumhurbaşkanı Tatar: Gelecek Adına Umut Verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu kabulünde, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yer alan ve Türkiye Şampiyonası’na katılan Kıbrıslı Türk sporcuları tebrik ederek, Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda yer almasının insanlığa da verilmiş güzel bir ders olduğunun altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ender Yeşilyurt başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yönetimini ve çeşitli yaş gruplarından sporcuları kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yer alan ve Türkiye Şampiyonası’na katılan Kıbrıslı Türk sporcuları tebrik eden Tatar, Kıbrıslı Türk sporcuların bu büyük organizasyonda yer alarak KKTC’nin ismini dünyaya duyurduklarını belirterek, bundan gurur duyduğunu söyledi.

“GELECEK ADINA UMUT VERİCİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk yüzücülerin, 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yer almasının gelecek anlamında umut verici olduğunu söyledi.

Yüzme sporunun disiplin ve sıkı çalışmayı gerektiren önemli bir spor olduğuna dikkati çeken Tatar, gerek Spor Dairesi gerekse üniversitelerin bünyesinde hizmet veren uluslararası standartlarda yüzme havuzlarının varlığının, her mevsimde sporcuların idman yapabilmesi adına önemli olduğuna vurgu yaparak, yeni olimpik yüzme havuzlarının da ülke sporuna kısa zaman içerisinde kazandırılacağını belirtti.

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“DEVLETİMİZ GENÇLERE ÖNEM VERMEYE DEVAM EDECEK”

Yetenekli ve karakterli yüzücülerin uluslararası organizasyonlarda daha fazla yer alarak KKTC’yi başarıyla temsil etmelerini temenni eden Tatar, KKTC’nin tüm altyapısı ve imkanlarıyla gençlere önem vermeye devam edeceğini kaydetti.

Haksız izolasyonlara rağmen KKTC’li sporcuların uluslararası önemli müsabakalarda yer almasının devletin elini güçlendirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin yaptığı haksızlıklara ve tüm siyasi baskılara rağmen Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda yer almasının insanlığa da verilmiş güzel bir ders olduğunun altını çizdi.

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“EN DOĞAL İNSAN HAKKI…”

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin böylesi organizasyonlarda yer almasının en doğal insan hakkı olduğunu anlatarak, “Vardık, var olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu yönetimine ve sporculara başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

YEŞİLYURT

Ender Yeşilyurt da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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