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Cumhurbaşkanı Tatar: “Gençlerimizin Başarılarından Gurur Duyuyoruz”

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Cumhurbaşkanı Tatar: “Gençlerimizin Başarılarından Gurur Duyuyoruz”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Gençlerimizin Başarılarından Gurur Duyuyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin Surrey Üniversitesi’nde “Yılın İlham Veren Öğrencisi” seçilen doktora öğrencisi Ayşe Gürpınar’ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Medikal Bilimleri Fakültesi doktora öğrencisi Ayşe Gürpınar’ı elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin KKTC’yi en iyi şekilde uluslararası alanda temsil ettiğini görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti ve Gürpınar’ın başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

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