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Cumhurbaşkanı Tatar: "Gençlerimizin başarısı bizlerin gururudur"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, milli sporcular Azim Tanol, Doğan Süzal, Antrenörler Arif Tanol ve Mehmet Çınar’ı kabul etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar: "Gençlerimizin başarısı bizlerin gururudur"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, milli sporcular Azim Tanol, Doğan Süzal, Antrenörler Arif Tanol ve Mehmet Çınar’ı kabul etti. 

 

Mart ayında Türkiye’nin Kocaeli şehrinde düzenlenen 7 ülkeden 40’tan fazla sporcunun yer aldığı Kickboks Şampiyonlar Galasına katılarak ülkemizi temsil eden milli sporcuların bir birincilik bir de ikincilik kazandıklarını belirten federasyon başkanı Niyazi Demirel, “böyle bir organizasyonda ülkemizi bayrağımızla temsil eden federasyon sporcularımızın aldığı dereceler bizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi. Demirel, Cumhurbaşkanı’na spora ve sporculara gösterdiği ilgiden dolayı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. 

 

 

“GENÇLERİMİZİN BAŞARISI BİZLERİN GURURUDUR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri en kalbi duygularıyla tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük bir azim ve inançla gençliğimize verdiğiniz tüm bu hizmetlerin başarıyla sonuçlanması bizlerin gururudur” dedi. 

 

Ülkede spor alanında yapılan çalışmaların yanında uluslararası temsiliyet bakımından kısıtlama ve izolasyonlara rağmen verilen mücadelenin ne kadar anlamlı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerin bayramını kutladı. 

 

Konuşmasında, Ulu Önder Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını yad eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk varoluş ve egemenlik mücadelesinin, Ulu Önder Atatürk’ün yaktığı meşalenin ışığında verildiğine dikkat çekti. 

 

“MÜCADELEMİZİN EN ÖNEMLİ DAYANAĞI GENÇLERİMİZDİR”

Sürdürülen mücadelenin en önemli dayanağının gençler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin kendi çatısı altında imkanları zorlayarak ve Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle gençlerin spor ve diğer alanlarda başarılar elde edebilmeleri için her türlü ortamı sağlayarak, azimle çalışmaya devam edileceğini söyledi. 

 

 

“YAPILAN HAKSIZLIKLARI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlere uygulan spor kısıtlamalarının insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, uygulanan kısıtlamalardan dolayı yaşanan haksızlığı her vesileyle uluslararası topluma haykırmaya devam edeceklerini belirtti. 

 

“Devletimizden başka bir alternatifimiz yoktur. Anlaşma olacaksa, eşitlik temelinde iki egemen devlet ile bu mümkün olabilir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, her koşulda Kıbrıs Türk gençliğinin yanında olacaklarını ifade etti. 

 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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