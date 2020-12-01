Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Halk Evi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Covid 19 salgını nedeniyle futbol liglerinin henüz başlamadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Sağlık Üst Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun uzlaşarak seyircisiz de olsa liglerin yılbaşından sonra başlaması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sporcular, taraftarlar ve kamuoyu, futbolun başlamasını istiyorlar… Dünyada, çok sayıda vaka olan birçok ülkede futbol başlamıştır…

Burada da gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla futbol müsabakalarının başlaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Devletin elinden geldiğince futbol başta olmak üzereü tüm spor branşlarına destek verdiğini ve bu desteği vermeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu desteğin hem doğrudan spor kulüplerine hem de altyapıya yönelik yapıldığını kaydetti.

Konuşmasının devamında “Burada aydı bir devlet, ayrı bir demokrasi ve ayrı bir halk vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük bir insan hakkı ihlali olan haksız izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadele verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde devletin sporcularına ve gençlerine sahip çıkmaya devam edeceğinin altını çizerek tüm Girne Halk Evi camiasına başarılar diledi.