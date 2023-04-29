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Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de köpek barınağını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de köpek barınağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de köpek barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’de köpek barınağını ziyaret etti

 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, barınak ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Tüm canlıların refahını gözeten ilgili yasaya sahip çıkarak günün gereksinimlerine uygun güncellemek oldukça önemlidir” dedi

 

Canlıların korunmasıyla ilgili farkındalığın yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Tatar, hayvan haklarını ihlal edenler karşısında halk olarak gerekli tavrın sergileneceğine inandığını belirtti.

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