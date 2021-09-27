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Cumhurbaşkanı Tatar, görevi sona eren Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute ile görüştü

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New York temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi sona eren Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute’u öğle yemeğine davet ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, görevi sona eren Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute ile görüştü

New York temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevi sona eren Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute’u öğle yemeğine davet ederek görüştü.

Yemeğe, Özel Temsilci Ergün Olgun, Danışman Osman Ertuğ, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, Washington Temsilciliği’nde Siyasi İşler Görevlisi Denil Ertuğ Akın ve BM Görevlisi Sofian Mossallam da katıldı.

Görevi süresince Kıbrıs konusundaki hizmetleri için Lute’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar ve heyet üyeleri, Lute ile Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu ve önümüzdeki döneme dair değerlendirmelerini aldı.

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