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Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sanayi Bölgesi ve Yeşilırmak bölgesini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Sanayi Bölgesi ve Yeşilırmak bölgesini ziyaret ederek, “Ülkemizin batı bölgesindeki çalışmalar ve sıkıntılara yönelik alınan tedbirler sürecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Sanayi Bölgesi ve Yeşilırmak bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge halkı, esnaf, çilek ve bitki üreticileri ile görüşerek, bilgi alışverişinde bulunan Tatar,“Ülkemizin batı bölgesindeki çalışmalar ve sıkıntılara yönelik alınan tedbirler sürecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Yeşilırmak ziyaretinde Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat ve Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Salahi Atalar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Yeşilırmak Sınır Kapısına da giderek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Yeşilırmak Şubesi’nde yaptığı konuşmada, iki hafta önce Yeşilırmak’ta özel mülk, orman arazileri ve tarım üreticilerinin arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangına, devletin tüm kurumlarıyla müdahale ettiğini söyledi.

Havaların ısınmasıyla yangın tehlikesinin arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar,  yangın çıkmaması için alınması gereken önlemlerle ilgili uyarılarda bulundu.

Mersinlik Bölgesi’nde geçen yıl çıkan yangında insansız hava araçlarının havadan tespit yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yangına müdahale konusunda teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini ve elde edilen tecrübelerden de yararlanıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin başkanlık ettiği koordinasyon toplantılarında ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelerek yangına müdahale konusunda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yeşilırmak yangınında etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

“YEŞİLIRMAK KÖYÜNE GİRİŞ YOLUNUN GENİŞLETİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Yeşilırmak Bölgesi’ndeki çileğe talebin arttığını gözlemlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede su sıkıntısı yaşanmadığına işaret ederek, daha fazla çilek ekilmesi için seracılık ve tarımsal arazilerin artması gerektiğine vurgu yaptı.

Yurtdışında yaşayanların ülkede ev yaptırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle Yeşilırmaklıların ülkeyle bağını kopartmadığını ve ülkesine geri dönmek istediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yeşilırmak köyüne giriş yolunun genişletilmesinin takipçisi olacağını ifade etti.

Yeşilırmak’ın milli mücadele tarihinde ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, suyu, çileği, tarımsal ürünleri ve sınır geçiş kapısıyla önemli bir yer olduğunu vurguladı.

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