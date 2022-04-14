 Cumhurbaşkanı Tatar, Harvard Üniversitesi’ni kazanan Benjamin Walter ve öğretmenlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi’ni kazanan Güzelyurt Türk Maarif Koleji 12. sınıf öğrencisi Benjamin Walter ve öğretmenlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi’ni kazanan Güzelyurt Türk Maarif Koleji 12. sınıf öğrencisi Benjamin Walter ve öğretmenlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre kabuldeki konuşmasında, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden böyle bir öğrencinin Harvard Üniversitesi’ne kabul edilmesinin, KKTC adına çok sevindirici ve gurur verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, başta ailesi olmak üzere bu başarıda emeği olan öğretmenlerine de teşekkür etti.

Benjamin Walter’ın gurur verici bir başarı gösterdiğini, eğer emek verilirse her şeyin başarılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de hem akademik hem de kültürel açıdan çok başarılı bireyler yetiştirildiğini söyledi.

“BÜTÜN OLUMSUZLUKLARA VE SIKINTILARA RAĞMEN ÖĞRENCİLERİMİZ HER ALANDA BAŞARI GÖSTERMEKTE VE KENDİLERİNİ GELECEK İÇİN YETİŞTİRMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“Benjamin’in başarısı bize güven vermiştir. Bütün olumsuzluklara ve sıkıntılara rağmen öğrencilerimiz her alanda başarı göstermekte ve kendilerini gelecek için yetiştirmektedir. Önemli olan, bu başarılarla KKTC’yi sahiplenmektir. Bizim öğretmenlerimiz ve eğitim sistemimiz, yabancı ülkeden gelmiş olsa bile öğrencisine sahip çıkıyor ve bu öğrenci de kendi özgüveniyle kendi azmiyle çalışıp Harvard Üniversitesi’ne kabul ediliyor. Tabii ki diğer öğrencilerimiz de gerek yurt dışı, gerek Türkiye Cumhuriyeti, gerekse ülkemizdeki üniversitelerde eğitim almakta ve başarı göstermektedir.”

Tatar, Benjamin Walter’a ve bütün öğrencilere başarılar diledi.