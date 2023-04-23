Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisinde yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların bu ülkede refah, huzur ve mutluluk içerisinde iyi bir eğitim alması ve KKTC sevgisiyle büyümesini temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugünün anlamının, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olduğunu vurgulayarak egemenliğin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederken gelecek neslin egemen, hür ve bağımsız bir şekilde yaşamasını istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak şöyle dedi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini benimseyerek adadaki varlığımızı sürdürürken KKTC’de egemen bir devlet olarak mücadelemize ve yeni siyasetimize devam edeceğiz. Çocuklarımızın iyi bir okulda vatan sevgisiyle öğretmenlerinden eğitim alması, en büyük temennimdir. Milli değerler ile kendi örf, adet ve geleneklerimizle eğitim alan çocuklarımızın topluma kazandırılması önemlidir. Gelecekte daha güçlü bir KKTC’de yaşayacak olan çocuklarımız, atalarından aldığı emaneti geleceğe taşıyacaktır”