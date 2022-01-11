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Cumhurbaşkanı Tatar, Hayatını Kaybeden Milli Futbolcu Çalık İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Elim Bir Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Milli Futbolcu Çalık İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, Hayatını Kaybeden Milli Futbolcu Çalık İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un başarılı stoperi, milli futbolcu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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