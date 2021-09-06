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Cumhurbaşkanı Tatar, "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz yürekten Türkiye'ye bağlı bir halkız. Türkiye bizim ana vatanımızdır. 1571'den beri verilen mücadelede Kıbrıs Türk halkı mücahitleri Mehmetçikle beraber şehit düşmüşlerdir." dedi
Cumhurbaşkanı Tatar, "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz yürekten Türkiye'ye bağlı bir halkız. Türkiye bizim ana vatanımızdır. 1571'den beri verilen mücadelede Kıbrıs Türk halkı mücahitleri Mehmetçikle beraber şehit düşmüşlerdir." dedi

Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde bu yıl 740'ıncı kez düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"ne katılmak için kente gelen Tatar, daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesindeki Bedesten Tesisi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Buradaki toplantıda konuşan Tatar, 1071'de Malazgirt Savaşı ile Selçukluların Anadolu'ya girişi, Hayme Ana'nın evlatları ve torunları olan Osmanlının bu yurtta verdiği mücadele, 1571'de Kıbrıs'ın fethi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele ile bugün Doğu Akdeniz'de verilen mücadelenin aynı olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye ile KKTC'nin tüm dünyaya karşı mücadele sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük milletin neferleri olarak birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye ile Doğu Akdeniz'de KKTC ile ulusal hak ve çıkarlarımızın korunması ve varlığımızın en iyi şekilde sürdürülmesi için tüm dünyaya karşı, bizlere karşı gelenlere karşı, Kıbrıs'ta Rumlara karşı Avrupa Birliği'nde Yunanistan'a ve diğerlerine karşı büyük ve kutsal mücadele veriyoruz."

"KIBRIS'TA HALEN OYNANMAK İSTENEN BİR OYUN VAR"

Tatar, "federasyon" söylemleriyle KKTC'nin Türkiye ile olan bağlarının koparılmak istendiğine işaret etti.

Ada'da federasyon kurulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ta halen oynanmak istenen bir oyun var. Elli senelik federasyon görüşmeleriyle yapılmak istenen, Rumların çoğunluğunun kendilerine göre azınlık olan Kıbrıs Türklerini asimile etmek ve Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nin tamamıyla Avrupa Birliği'ne bağlanmasıyla Türkiye ile bağlarını koparmak. Film ve oyun bu. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nde değil. Türkiye Avrupa Birliği'nde olmadığı için öyle bir anlaşma olabilse 3-5 sene içinde Türkiye'ye, 'Kıbrıs'tan Türk askerinin çekilmesi lazım.' diyecekler."

Tatar, Kıbrıs Türkleri ile Anadolu Türklerinin 1571'den beri var olan bağlarının tamamıyla koparılması için yalnızlığa ve yok oluşa kadar sürükleyecek tehlikeli bir oyun içine çekmek için propaganda ve algı operasyonları yapıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye'ye yürekten bağlı bir halkız. Türkiye bizim ana vatanımızdır. 1571'den beri verilen mücadelede Kıbrıs Türk halkı mücahitleri Mehmetçikle beraber şehit düşmüşlerdir. Bu mücadeleler sonuç itibarıyla Kıbrıs Türk halkı muhakkak ki bu varlığı sürdürmeli. Bu varlığı sürdürebilmesi için de yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliği içinde ancak bir anlaşma olabileceğini, Türkiye'nin de desteğiyle artık bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Zor bir süreç belki ama bizi geleceğe güvenle götürebilecek yegane yoldur."

Tatar'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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