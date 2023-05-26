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Cumhurbaşkanı Tatar: Hiçbir zaman tarımsal üretimden kopmamalıyız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, "Hiçbir zaman tarımsal üretimden kopmamalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar: Hiçbir zaman tarımsal üretimden kopmamalıyız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği heyetini kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı yakın ilişkilere verdiği öneme işaret ederek hayvancılık, çiftçilik ve her türlü ziraatın ülkemizde devam ettiğini belirtti ve özellikle Türkiye’den gelen suyun tarımsal faaliyetler bakımından önemini dile getirdi. 

Tohumculuk ve ürün elde etme çalışmalarının devam etmesinin ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesinin önemini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle pandemi sürecinde ve Ukrayna-Rusya savaşında tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha tespit edildiğini belirtti.  

“Hiçbir zaman tarımsal üretimden kopmamalıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede ziraat mühendisleri, çiftçi ve hayvancıların gelişmelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Yerli ürünlerin geliştiğini ve teknolojik gelişmelerle niş ürünlerin ülkede yer aldığını görmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, halka daha iyi ekonomik refah sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.  

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı deneyimleri paylaşmak bizleri daha güçlü kılmaktadır” diyerek Türkiye’den gelen heyete teşekkür etti. 

Birlik yetkilileri Cumhurbaşkanı Tatar’a çalışmaları hakkında bilgi verdi ve tarımsal alanda ortak projelerle yürütülen faaliyetler kapsamında KKTC çiftçilerinin dünya çiftçileri ile rekabet edebilmesi, gıda güvenliğini ön planda tutarak gelişmiş teknolojileri kullanabilmeleri yönünde Türkiye Cumhuriyeti’nden deneyimlerin paylaşıldığı eğitim projeleri buylunduğunu aktardı. 

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