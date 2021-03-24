Cumhurbaşkanı Tatar HP Genel Başkanı Özersay ve heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantıları kapsamında bugün Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ve Girne Milletvekili Erek Çağatay’ı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesi bilgilendirme toplantılarına TDP, YDP ve DP heyetleri ile devam edecek.
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