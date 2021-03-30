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Cumhurbaşkanı Tatar, Hukukçularla bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Kıbrıs konusunu hukuk zemininde ele almak üzere KKTC’de kayıtlı bazı hukukçularla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Hukukçularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesi Kıbrıs konusunu hukuk zemininde ele almak üzere KKTC’de kayıtlı bazı hukukçularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs meselesi siyasi boyutu ile birlikte hukuk zemininde de ele alındı.

Toplantıya Av. Güner Göktuğ, Av. Arif Erişen, Av. Cemal Gündüz, Av. Gülboy Güryel, Av. Batuhan Halim, Av. Mustafa Akbilen ve Av. Şefik Aşçıoğulları katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar’a, Müzakere Heyeti Üyesi ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

Tatar, önümüzdeki günlerde, farklı bölgelerden hukukçular ile değerlendirme toplantılarına devam edecek.

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